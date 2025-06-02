Попри чинний контракт: ЛНЗ готовий відпустити свого легіонера в інший клуб – джерело

Півзахисник ЛНЗ Олів'є Тілль може покинути черкаський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, керівництво черкаського клубу готове відпустити 28-річного гравця збірної Люксембурга, у якого ще півроку контракту.

"Відносини з клубом нормальні, просто він шукатиме собі нову команду", – зазначив журналіст Михайло Співаковський.

Тілль приєднався до ЛНЗ влітку 2024 року. У сезоні 2024/25 Олів'є взяв участь у 23 матчах, забивши 2 голи і віддавши 1 асист.

Нагадаємо, що клуб невдало провів сезон, уникнувши перехідних матчів лише в останньому турі, фінішувавши 12-м. Після завершення УПЛ ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Романом Григорчуком