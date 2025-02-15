ЛНЗ оголосив про трансфер 19-річного півзахисника

Черкаський ЛНЗ оголосив про підписання 19-річного півзахисника Олександра Якименка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.

Попереднім клубом гравця був бельгійський Брюгге, де він грав за команду U19. До серпня 2022 року він виступав за молодіжну команду Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв відмовився від переходу в ЛНЗ.