Кадрова чистка триває: ЛНЗ припинив співпрацю з двома адміністраторами та директором

Черкаський ЛНЗ продовжує кадрові чистки на тлі невдализ результатів команди, оголосивши про припинення співпраці одразу з чотирма представниками менеджменту.

Про відповідні рішення повідомила пресслужба клубу.

Так, ЛНЗ залишили:

менеджер з медіа та маркетингу Андрій Вєков

директор Василь Гречаний

адміністратори Борис та Микита Кузьміни

Нагадаємо, раніше ЛНЗ оголосив про звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка з посад генерального та спортивного директора клубу відповідно.

Раніше новий гендиректор черкаського колективу прокоментував своє раптове призначення.