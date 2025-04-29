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Кадрова чистка триває: ЛНЗ припинив співпрацю з двома адміністраторами та директором

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 15:17
Кадрова чистка триває: ЛНЗ припинив співпрацю з двома адміністраторами та директором
УАФ

Черкаський ЛНЗ продовжує кадрові чистки на тлі невдализ результатів команди, оголосивши про припинення співпраці одразу з чотирма представниками менеджменту.

Про відповідні рішення повідомила пресслужба клубу.

Так, ЛНЗ залишили:

  • менеджер з медіа та маркетингу Андрій Вєков
  • директор Василь Гречаний
  • адміністратори Борис та Микита Кузьміни

Нагадаємо, раніше ЛНЗ оголосив про звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка з посад генерального та спортивного директора клубу відповідно.

Раніше новий гендиректор черкаського колективу прокоментував своє раптове призначення.

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