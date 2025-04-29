Кадрова чистка триває: ЛНЗ припинив співпрацю з двома адміністраторами та директором
УАФ
Черкаський ЛНЗ продовжує кадрові чистки на тлі невдализ результатів команди, оголосивши про припинення співпраці одразу з чотирма представниками менеджменту.
Про відповідні рішення повідомила пресслужба клубу.
Так, ЛНЗ залишили:
- менеджер з медіа та маркетингу Андрій Вєков
- директор Василь Гречаний
- адміністратори Борис та Микита Кузьміни
Нагадаємо, раніше ЛНЗ оголосив про звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка з посад генерального та спортивного директора клубу відповідно.
Раніше новий гендиректор черкаського колективу прокоментував своє раптове призначення.