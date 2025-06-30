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ЛНЗ домовився про продовження контракту з Яшарі – джерело

Олександр Булава — 30 червня 2025, 19:57
ЛНЗ домовився про продовження контракту з Яшарі – джерело
Мухаррем Яшарі
ФК ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ узгодив з Мухаррем Яшарі умови нового контракту.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У послугах гравця були зацікавлені Полісся, Карпати, угорський Ференцварош, ЦСКА Софія та австрійський ЛАСК. Проте черкаський клуб, так і не дочекався привабливої пропозиції за свого легіонера та домовився з 27-річним гравцем про нову угоду.

У сезоні-2024/25 півзахисник зіграв за ЛНЗ 39 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 8 асистів.

Мухаррем також провів 9 матчів за збірну Косова, записавши до свого активу 1 гол.

Раніше ЛНЗ оголосив про підписання колишнього голкіпера Інгульця Олексія Паламарчука. Також клуб підсилився найкращим бомбардиром Першої ліги минулого сезону Данилом Кравчуком.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Мухаррем Яшарі

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