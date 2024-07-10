Лівий берег впевнено переміг Шахтар U-19 у товариському матчі

Київський Лівий берег здобув упевнену перемогу над Шахтарем U-19 у товариському матчі у межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. "Лелеки" здолали донеччан завдяки голам Миколи Когута, а також Андрія Співакова з пенальті.

Контрольний матч

10 липня

Лівий Берег — Шахтар U-19 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Когут, 2:0 - 89 Співаков (пен.)

Нагадаємо, Лівий берег поступився Оболоні за підсумками двоматчевого протистояння за місце в Українській Прем'єр-лізі. Перший поєдинок завершився перемогою "пивоварів", а в другому була зафіксована нічия.