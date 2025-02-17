УПЛ назвала клуб, який провів найбільше безгольових матчів у першій частині чемпіонату

Новачок Української Прем'єр-ліги Лівий Берег став рекордсменом по кількості безгольових матчів у першій частині чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Так, столична команда не змогла забити у ворота суперника у 12 із 17 зіграних матчів поточного сезону.

Другу частину чемпіонату київський клуб розпочне поєдинком проти Шахтаря, який відбудеться в межах 18 туру. Початок зустрічі о 18:00. Першу частину сезону підопічні Віталія Первака завершили на 13-й сходинці в турнірні таблиці, маючи в активі 16 очок.

Раніше повідомлялося, що житомирське Полісся стало лідером першої частини сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 як за жовтими, так і за червоними картками.

Водночас чинний чемпіон УПЛ Шахтар є лідером серед клубів за кількістю нереалізованих пенальті за всю історію чемпіонату.