Лівий берег підписав вихованця Динамо

27-річний український голкіпер Дмитро Фастов перейшов у Лівий берег.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Фастов є вихованцем київського Динамо. З 2020 року виступав за Оболонь, Миколаїв, Карпати та Металіст, за який провів минулий сезон (6 матчів). Також в його активі 12 матчів за збірну України U-17.

Нагадаємо, в це міжсезоння Лівий берег підсилився кількома гравцями, зокрема вихованцем Ворскли та півзахисником, який має досвід виступів у Лізі Європи.

Лівий берег наступний матч зіграє 26 липня проти Металіста 1925 у "Турнірі чотирьох". який визначить останнього учасника чемпіонату України з футболу.