Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Лівий берег не зумів обіграти клуб Другої ліги у товариському матчі

Микола Дендак — 28 червня 2025, 23:26
Лівий берег не зумів обіграти клуб Другої ліги у товариському матчі
ФК Лівий берег

Столичний Лівий берег не зумів обіграти представника Другої ліги України вінницьку Ниву у першому матчі навчально-тренувальних зборів.

Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. Обидва голи були забиті ще в першому таймі. На 17 хвилині відзначився Різник, але вінницький колектив майже одразу відігрався.

Товариський матч
28 червня

Лівий берег – Нива Вінниця 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Різник, 1:1 – 21 Мельник

Зазначимо, що сезон-2024/25 Лівий берег завершив на 14 місці турнірної таблиці УПЛ, а за підсумками перехідних матчів повернувся до Першої ліги, поступившись Металісту 1925.

Раніше "лелеки" оголосили про завершення співпраці з братами Когутами.

Лівий берег товариський матч Нива Вінниця

Лівий берег

Гаврюшов назвав завдання Лівого берега на сезон-2025/26
Брати Когути знайшли собі новий клуб
Лівий Берег оголосив про припинення співпраці з братами Когутами
УПЛ затвердила склад учасників на сезон 2025/26 і назвала дату старту нового чемпіонату
Лівий Берег звільнив Первака з посади головного тренера та представив його наступника

Останні новини