Лівий берег не зумів обіграти клуб Другої ліги у товариському матчі
ФК Лівий берег
Столичний Лівий берег не зумів обіграти представника Другої ліги України вінницьку Ниву у першому матчі навчально-тренувальних зборів.
Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. Обидва голи були забиті ще в першому таймі. На 17 хвилині відзначився Різник, але вінницький колектив майже одразу відігрався.
Товариський матч
28 червня
Лівий берег – Нива Вінниця 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 17 Різник, 1:1 – 21 Мельник
Зазначимо, що сезон-2024/25 Лівий берег завершив на 14 місці турнірної таблиці УПЛ, а за підсумками перехідних матчів повернувся до Першої ліги, поступившись Металісту 1925.
Раніше "лелеки" оголосили про завершення співпраці з братами Когутами.