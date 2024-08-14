Лідер збірної Грузії погодився перейти у Ліверпуль

Ліверпуль узгодив умови контракту з воротарем збірної Грузії та іспанської Валенсії Гіоргі Мамардашвілі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Червоні" готові віддати за нього 30 млн євро та одразу віддати його в оренду. Зазначається, що голкіпера влаштовує така ситуація.

Наразі агенти клубу перебувають у Валенсії, де закривають угоду.

23-річний Мамардашвілі грає за Валенсію з 2021 року. Спочатку іспанський клуб орендував його у тбіліського Динамо за 200 тисяч євро, а через шість місяців викупив за 850 тисяч. Чинний контракт розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн євро на рік.

У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".

🚨🔴 Liverpool have agreed personal terms with Giorgi Mamardashvili. He’s keen on the move even spending one or two years elsewhere on loan.



Bournemouth open to signing him, then he’d become #LFC new GK after Alisson.



Agents now in Valencia for club talks

NO agreement yet. pic.twitter.com/rPEgWFGhy8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Зі збірною Грузії Мамардашвілі дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, він очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.

Ліверпуль також хотів купити хавбека Реал Сосьєдада Мартіна Субіменді, але той відмовив "мерсисайдцям".