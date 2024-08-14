Лідер збірної Грузії погодився перейти у Ліверпуль
Ліверпуль узгодив умови контракту з воротарем збірної Грузії та іспанської Валенсії Гіоргі Мамардашвілі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Червоні" готові віддати за нього 30 млн євро та одразу віддати його в оренду. Зазначається, що голкіпера влаштовує така ситуація.
Наразі агенти клубу перебувають у Валенсії, де закривають угоду.
23-річний Мамардашвілі грає за Валенсію з 2021 року. Спочатку іспанський клуб орендував його у тбіліського Динамо за 200 тисяч євро, а через шість місяців викупив за 850 тисяч. Чинний контракт розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн євро на рік.
У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".
Зі збірною Грузії Мамардашвілі дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, він очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.
Ліверпуль також хотів купити хавбека Реал Сосьєдада Мартіна Субіменді, але той відмовив "мерсисайдцям".