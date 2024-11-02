Ліверпуль підшукав двох гравців на заміну Салаху

Ліверпуль цікавиться нападником Брентфорда Бріаном Мбемо та форвардом Борнмута Антуаном Семеньйо.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мерсисайдці розпочали пошуки заміни Мохаммеду Салаху, майбутнє якого залишається невизначеним. У єгиптянина контракт завершується після завершення сезону.

Цього сезону 25-річний Мбемо зіграв за Брентфорд 11 матчів, в яких відзначився 8 голами. В активі 24-річного Семеньйо 3 голи та 1 асист у 10 матчах за "вишень".

Напередодні Салах випередив Джермейна Дефо у списку найкращих бомбардирів в історії Англійської Прем'єр-ліги. Також він потрапив до першої десятки рейтингу найкращих гравців ліги XXI століття за версією Goal.com.