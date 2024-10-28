Ліверпуль визначився з пріоритетним кандидатом на зміну лідеру захисту

Ліверпуль вивчає можливість придбання лівого захисника РБ Зальцбург Амара Дедича.

Про це пише Сaughtoffside.com.

Він буде покликаний замінити Трента Александера-Арнольда, який може піти зі складу "червоних". На бека збірної Англії претендує Реал та французький ПСЖ.

Наразі 26-річний правий захисник не домовився з Ліверпулем про продовження контракту, що закінчується у 2025 році, однак переговори між сторонами тривають.

22-річний Дедич є одним із лідерів Зальцбурга. Цього сезону він віддав 4 передачі за 17 поєдинків.

За збірну Боснії та Герцеговини Амар відіграв 15 поєдинків та забив 1 гол. Портал Transgermarkt оцінює Дедича в 20 млн євро.