Ліверпуль визначився з ціною на Нуньєса

Ліверпуль встановив цінник у розмірі 70 мільйонів євро на форварда збірної Уругваю Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє Daily Mail.

За їхньою інформацією, найбільш зацікавленим у трансфері Нуньєса клубом є Аль-Хіляль із Саудівської Аравії. Минулого тижня також повідомлялося про інтерес до нападника з боку Мілана, проте італійський клуб навряд чи зможе задовольнити фінансові апетити Ліверпуля.

Контракт Нуньєса із Ліверпулем діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 47 матчах за "Червоних" у всіх турнірах. Влітку 2022 року Ліверпуль віддав за Нуньєса Бенфіці 85 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що ексзірка Ліверпуля Садіо Мане може залишитися без клубу.