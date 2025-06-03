Нуньєс може перейти в італійський топклуб

Мілан проявляє інтерес до форварда Ліверпуля та збірної Уругваю Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє The Athletic.

Влітку на Мілан чекатиме серйозна перебудова атаки. Команду точно покине Теммі Абрахам, під писанням і майбутнє Луки Йовича та Франческо Камарди. Нуньєс може стати ключовою фігурою нападу "россонері" під керівництвом Массіміліано Аллегрі.

При цьому, Мілан – далеко не єдиний претендент на 25-річного уругвайця. У послугах нападника також зацікавлений Атлетико Мадрид і клуби з чемпіонату Саудівської Аравії.

Контракт Нуньєса із Ліверпулем діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 47 матчах у всіх турнірах.