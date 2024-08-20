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Трансфер лідера збірної Грузії в Ліверпуль може зірватися

Олександр Булава — 20 серпня, 08:39
Трансфер лідера збірної Грузії в Ліверпуль може зірватися
Гіоргі Мамардашвілі

Ліверпуль не може домовитися з Валенсією про трансфер воротаря збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі.

Про це повідомляє Marca.

Сторони не можуть узгодити суму трансферу голкіпера. Власник Валенсії вимагає як мінімум 40 млн євро за перехід 23-річного грузина. Проте мерсисайдці не робили схожої пропозиції.

Наразі між клубами сформувались напружені відносити та невідомо чи погодяться "червоні" заплатити 40 млн євро за перехід воротаря.

23-річний Мамардашвілі грає за Валенсію з 2021 року. Спочатку іспанський клуб орендував його у тбіліського Динамо за 200 тисяч євро, а через шість місяців викупив за 850 тисяч. Чинний контракт розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн євро на рік.

У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".

Зі збірною Грузії Мамардашвілі дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, він очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.

Ліверпуль також хотів купити хавбека Реал Сосьєдада Мартіна Субіменді, але той відмовив "мерсисайдцям".

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