Голкіпер збірної Хорватії хоче залишити Жирону

Голкіпер збірної Хорватії та Фенербахче Домінік Лівакович, який на правах оренди виступає за Жирону, взимку хоче залишити каталонський клуб.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією видання, причиною такого рішення став брак ігрової практики.

Лівакович після переходу не зіграв жодного матчу за Жирону. Хорват програє конкуренцію за місце в основі Пауло Гассанізі. Також Домінік не зіграв у поєдинку Кубку Іспанії з Констансією через біль у спині – у цій зустрічі на поле вийшов українець Владислав Крапивцов.

Додамо, що контракт Ліваковича із Фенербахче розрахований до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює воротаря у 9 млн євро.