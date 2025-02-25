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АПЛ та Серія А хочуть змінити період роботи літнього трансферного вікна

Олексій Погорелов — 25 лютого 2025, 11:46
АПЛ та Серія А хочуть змінити період роботи літнього трансферного вікна
АПЛ
АПЛ

Президент італійської Серії А Аціо Сімонеллі заявив, що він розмовляє з колегою з АПЛ, щоб домовитися про більш раннє закриття літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, Серія А та АПЛ хочуть, щоб трансферне вікно влітку закривалося до старту чемпіонатів.

"Ми хочемо, щоб вікно закривалося до початку чемпіонату, цю ідею підтримує Прем'єр-ліга. Але Ла Ліга не погодиться на закриття до 31 серпня. Те ж саме стосується Бундесліги та Ліги 1. Нам потрібна одностайність, щоб це сталося, а це нелегко", – сказав Сімонеллі.
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Керівники італійських та англійських ліг хочуть, щоб всі топові чемпіонати погодилися на їхню пропозицію, щоб це не призвело до незручних ситуацій, коли вони будуть втрачати гравців, проте не матимуть можливості замінити їх.

Раніше стало відомо, що Ла Ліга заблокувала трансфер форварда Барселони в Бразилію.

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