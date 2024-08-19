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Мессі пропустить вересневі матчі збірної Аргентини

Станіслав Лисак — 19 серпня, 22:30
Мессі пропустить вересневі матчі збірної Аргентини
Getty Images

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить вересневі матчі відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це стало відомо після оприлюднення заявки "альбіселесте".

8-разовий володар Золотого м'яча продовжує відновлюватися від травми гомілкостопу, яку він отримав у фіналі Копа Америка-2024 проти Колумбії.

У вересні на підопічних Ліонеля Скалоні очікують матчі проти Чилі та Колумбії, поєдинки відбудуться 6 та 10 числа відповідно.

Раніше Мессі не зміг зіграти в матчі всіх зірок МЛС. Нагадаємо, завдяки перемозі на Кубку Америки-2024 Ліонель затвердився у статусі найбільш титулованого футболіста в історії.

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