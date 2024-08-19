Мессі пропустить вересневі матчі збірної Аргентини
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Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить вересневі матчі відбору на чемпіонат світу-2026.
Про це стало відомо після оприлюднення заявки "альбіселесте".
8-разовий володар Золотого м'яча продовжує відновлюватися від травми гомілкостопу, яку він отримав у фіналі Копа Америка-2024 проти Колумбії.
У вересні на підопічних Ліонеля Скалоні очікують матчі проти Чилі та Колумбії, поєдинки відбудуться 6 та 10 числа відповідно.
Раніше Мессі не зміг зіграти в матчі всіх зірок МЛС. Нагадаємо, завдяки перемозі на Кубку Америки-2024 Ліонель затвердився у статусі найбільш титулованого футболіста в історії.