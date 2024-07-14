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Мессі: Вперед, Аргентино!

Денис Шаховець — 14 липня, 20:50
Мессі: Вперед, Аргентино!

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі написав звернення до команди та вболівальників напередодні фінального матчу Кубка Америки 2024 проти Колумбії.

Відповідний допис 37-річний нападник опублікував у своєму Instagram.

"Останній день Кубка Америки. Ми знову дійшли до фіналу... Цей неймовірний шлях був би неможливим без праці всіх: як тих, хто на виду, так і тих, хто завжди залишається за кадром.

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Дякую всім за зусилля та пристрасть, усім товаришам і тренерському штабу, працівникам збірної та всім аргентинцям, які приїхали підтримати нас у США, а також тим, хто не зміг приїхати, але підтримує нас з нашої країни та з інших місць, де вони живуть. Велике вітання всім, вперед, Аргентина!", — написав Мессі.

Фінальний матч Копа Америка Аргентина — Колумбія відбудеться 15 липня о 3 годині ночі за київським часом. Відеотрансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Копа Америка-2024

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