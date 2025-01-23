Довбик вийде у старті Роми на матч проти АЗ в межах 7 туру Ліги Європи

Український форвард Артем Довбик вийде у старті Роми на матч 7 туру основного етапу Ліги Європи проти АЗ Алкмар.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

У поточній кампанії на рахунку форварда збірної України 11 забитих м'ячів та 3 результативні передачі у 26 матчах за "вовків".

Рома після 6 турів має в активі 9 очок та наразі перебуває на 14-й сходинці у турнірній таблиці ЛЄ.

Раніше Довбик дізнався свою оцінку за матч з Дженоа, в якому він забив один з голів римлян.

Напередодні Артем прокоментував свої виступи в сезоні-2024/25.