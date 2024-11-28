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Мудрик вийде у старті Челсі на матч Ліги конференцій

Микола Дендак — 28 листопада 2024, 18:37
Мудрик вийде у старті Челсі на матч Ліги конференцій
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі команди на матч 4 туру Ліги конференцій проти німецького Гайденгайма.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок Гайденгайм – Челсі відбудеться сьогодні, 28 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 14 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 2 голами та 5 результативними передачами.

Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій. Він забив у ворота вірменського Ноаха (8:0).

Челсі Михайло Мудрик Гайденгайм Ліга конференцій сезону-2024/25

Михайло Мудрик

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