Мудрик вийде у старті Челсі на матч Ліги конференцій

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі команди на матч 4 туру Ліги конференцій проти німецького Гайденгайма.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок Гайденгайм – Челсі відбудеться сьогодні, 28 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 14 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 2 голами та 5 результативними передачами.

Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій. Він забив у ворота вірменського Ноаха (8:0).