Панатінаїкос дотиснув ЦСКА, Бранн пройшов Аполлон у кваліфікації Ліги конференцій

У вівторок, 11 серпня, відбулися перші матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Грецький Панатінаїкос на виїзді дотиснув ЦСКА Софію, завершивши гру з рахунком 2:1. Переможний гол в овертаймі на свій рахунок записав Сір'єль Дессер.

Бранн на останніх хвилинах зміг перевести гру з Аполлоном в овертайм, де норвежці у підсумку дотиснули суперника.

Ліга конференцій-2026/27

Кваліфікація, 3-й раунд

11 серпня

Аполлон (Кіпр) – Бранн (Норвегія) 2:4 (0:1)

(перший матч 1:0)

Голи: 0:1 - 16 Інгасон, 1:1 - 86 Любич, 1:2 - 90+6 Гольм, 2:2 - 92 Вайссбек, 2:3 - 94 Гольм, 2:4 - 105 Еріксен

ЦСКА 1948 (Болгарія) – Панатінаїкос (Греція) 1:2 (0:0)

(перший матч 1:1)

Голи: 0:1 - 60 Гарсія, 1:1 - 87 Двалі, 1:2 - 95 Дессер

Нагадаємо, Динамо свій матч-відповідь зіграє 13 серпня в Баку проти Карабаха.