Крістал Пелес переміг Шахтар: результати півфіналів Ліги конференцій

У четвер, 30 квітня, відбулися перші матчі півфіналу Ліги конференцій з футболу сезону-2025/26. Шахтар програв Крістал Пелес – 1:3. Відкрив рахунок сенегальський вінгер Ісмаїл Сарра, забивши "гірникам" гол на 22-й секунді. На початку другого тайму забив уже донецький Шахтар: рахунок зрівняв Олег Очеретько. На 58-й хвилині Крістал Пелес повернув собі перевагу в рахунку завдяки голу японця Даїчі Камада. На 84-й хвилині Йорген Странд Ларсен забив фінальний гол у ворота Шахтаря.

У паралельному протистоянні переміг іспанський Райо Вальєкано, обігравши французький Страсбург з рахунком 1:0 з голом бразильця Алемау.

Ліга конференцій–2025/26. 1/2 фіналу

Перші матчі, 30 квітня

Шахтар – Крістал Пелес 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 1 Сарр, 1:1 – 47 Очеретко, 1:2 – 58 Камада, 1:3 – 84 Ларсен

Райо Вальєкано – Страсбург 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Алемау

Матчі-відповіді відбудуться в Лондоні та Страсбурзі відповідно 7 травня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у перших матчах півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ обіграв Баварію, а мадридський Атлетико зіграв внічию з лондонським Арсеналом.

Також Шахтар побив власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових матчів в одному сезоні.