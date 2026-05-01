Крістал Пелес переміг Шахтар: результати півфіналів Ліги конференцій
У четвер, 30 квітня, відбулися перші матчі півфіналу Ліги конференцій з футболу сезону-2025/26.
Шахтар програв Крістал Пелес – 1:3. Відкрив рахунок сенегальський вінгер Ісмаїл Сарра, забивши "гірникам" гол на 22-й секунді. На початку другого тайму забив уже донецький Шахтар: рахунок зрівняв Олег Очеретько. На 58-й хвилині Крістал Пелес повернув собі перевагу в рахунку завдяки голу японця Даїчі Камада. На 84-й хвилині Йорген Странд Ларсен забив фінальний гол у ворота Шахтаря.
У паралельному протистоянні переміг іспанський Райо Вальєкано, обігравши французький Страсбург з рахунком 1:0 з голом бразильця Алемау.
Шахтар – Крістал Пелес 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 1 Сарр, 1:1 – 47 Очеретко, 1:2 – 58 Камада, 1:3 – 84 Ларсен
Матчі-відповіді відбудуться в Лондоні та Страсбурзі відповідно 7 травня о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що у перших матчах півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ обіграв Баварію, а мадридський Атлетико зіграв внічию з лондонським Арсеналом.
Також Шахтар побив власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових матчів в одному сезоні.