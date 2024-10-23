Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Жирона Циганкова здобула першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів

Руслан Травкін — 23 жовтня, 00:32
Жирона Циганкова здобула першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів
x.com/GironaFC

Іспанська Жирона, за яку грає українець Віктор Циганков, у 3 турі Ліги чемпіонів-2024/25 вдома переграла Слован (2:0) і здобула першу перемогу в історії команди у найпрестижнішому футбольному турнірі світу.

Представник Ла Ліги повністю контролював хід гри і забив у кожному з таймів по одному голу. Рахунок міг бути і більшим, але на 88 хвилині Крістіан Стуані не реалізував пенальті.

У першому турі ЛЧ "жиронці" поступилися на виїзді ПСЖ (0:1), а у другому – вдома Феєнорду (2:3).

Зазначимо, що вінгер Віктор Циганков не потрапив у заявку. Напередодні стало відомо, що українець досі відновлюється після травми, але вже тренується за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, що для Жирони це також і перша перемога в єврокубках загалом. "Біло-червоні" за 94-річну історію проводять в еліті іспанського футболу лише 5 сезон.

Жирона Слован Віктор Циганков Ліга чемпіонів-2024/25

Жирона

Реал із камбеком розгромив Боруссію, Шахтар програв Арсеналу в 3 турі Ліги чемпіонів
Ігнатенко вийде у старті Слована на матч проти Жирони, Циганков поза заявкою
Шахтар зіграє з Арсеналом, Реал прийме Боруссію Д у 3 турі Ліги чемпіонів
Мічел розповів про причини проблем Жирони в атаці
Жирона без Циганкова програла Реалу Сосьєдад в 10 турі Ла Ліги, Реал з голом Мбаппе здолав Сельту

Останні новини