Жирона Циганкова здобула першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів

Іспанська Жирона, за яку грає українець Віктор Циганков, у 3 турі Ліги чемпіонів-2024/25 вдома переграла Слован (2:0) і здобула першу перемогу в історії команди у найпрестижнішому футбольному турнірі світу.

Представник Ла Ліги повністю контролював хід гри і забив у кожному з таймів по одному голу. Рахунок міг бути і більшим, але на 88 хвилині Крістіан Стуані не реалізував пенальті.

У першому турі ЛЧ "жиронці" поступилися на виїзді ПСЖ (0:1), а у другому – вдома Феєнорду (2:3).

Зазначимо, що вінгер Віктор Циганков не потрапив у заявку. Напередодні стало відомо, що українець досі відновлюється після травми, але вже тренується за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, що для Жирони це також і перша перемога в єврокубках загалом. "Біло-червоні" за 94-річну історію проводять в еліті іспанського футболу лише 5 сезон.