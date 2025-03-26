Ліон розгромив Баварію, Арсенал здійснив камбек проти Реала: визначилися перші півфіналісти жіночої Ліги чемпіонів

Сьогодні, 26 березня, відбулися 2 матчі-відповіді 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.

Гранд світового футболу французький Ліон, який за 21-річну історію клубу вісім разів перемагав у Лізі чемпіонів, вдруге здолав Баварію. Гра в Мюнхені завершилася з рахунком 2:0 на користь Ліона. Вдома вони здобули ще більш переконливу перемогу – 4:1.

Перед футболістками лондонського Арсенала стояла складніша задача. Першу гру в Мадриді вони програли з рахунком 0:2. Іспанки вдало тримали оборону, що дозволило вистояти в першому таймі.

За перші чотири хвилини другого Арсенал забив двічі, а згодом відправив у сітку воріт "бланкос" і третій гол. Після такого нокдауну гравчині Реала не змогли прийти в себе. Перемога "канонірок" у матчі і прохід далі.

Футбол – жіноча Ліга чемпіонів-2024/25

1/4 фіналу, 26 березня

Ліон – Баварія 4:1 (0:1) (перший матч – 2:0)

Голи: 0:1 – Буль (33), 1:1 – Думорнай (46), 2:1 – Діані (54), 3:1 – Чавінга (60), 4:1 – Хегерберг (90+3)

Арсенал – Реал 3:0 (0:0) (перший матч – 0:2)

Голи: 1:0 – Руссо (46), 2:0 – Кальдентей (49), 3:0 – Руссо (59)

Зазначимо, що завтра відбудуться матчі Барселона – Вольфсбург (4:1) та Челсі – Манчестер Сіті (0:2).

Нагадаємо, наставник жіночої збірної України Володимир Пятенко оголосив імена виконавиць, які готуватимуться до двох поєдинків Ліги націй-2025 проти збірної Чехії.