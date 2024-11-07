Захисник Шахтаря назвав найкращого гравця матчу з Янг Бойз

Захисник Шахтаря Педро Енріке назвав Георгія Судакова найкращим гравцем матчу четвертого туру основного раунду з Янг Бойз (2:1) в Лізі чемпіонів.

Слова Педро Енріке цитує Tribuna.com:

"Коли йдеться про здобутий результат, важливо відзначити всю команду. Сьогодні ми продемонстрували неймовірно злагоджену гру та працювали як єдиний механізм.

Якщо все ж таки вдаватися до персоналій, то я б безумовно хотів відзначити Жору Судакова – неймовірного виконання гол та дуже багато роботи на команду. На мою думку, сьогодні він – гравець матчу".

В матчі з Янг Бойз Судаков спочатку асистував на Олександра Зубкова, а потім сам забив дивовижний за красою гол.

Зазначимо, що Судаков отримав найвищу оцінку серед гравців матчу від аналітичного порталу SofaScore – 8,8. УЄФА назвав його найкращим гравцем зустрічі.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.