Кварацхелія та Левандовський – найкращі гравці чвертьфіналів ЛЧ

УЄФА назвала найкращих гравців чвертьфінальних матчів другого ігрового дня Ліги чемпіонів.

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський став найкращим у зустрічі з дортмундською Боруссією (4:0), де він відзначився дублем та зробив рахунок 3:0.

УЄФА

Водночас грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія був визнаний найкращим у зустрічі з Астон Віллою, в якій він відзначився феноменальним голом на старті другого тайму та встановив рахунок 2:1.

"Він дуже старанно працював протягом всієї гри. Він відкрився і створив найбільшу загрозу, а також порадував усіх частинкою магії, забивши другий гол у ворота Вілли з якісним завершенням, яке продемонструвало його індивідуальний талант.

Це був приклад того, як потрібно тримати паузу і контролювати темп гри, коли гравець, що атакує, входить у штрафну суперника. Все, що він робив, було з наміром і якісно, як на м'ячі, так і поза ним", – йдеться в повідомленні УЄФА,

УЄФА

Раніше повідомлялося, що Ламін Ямал став першим гравцем до 18 років, який зіграв 20 матчів у Лізі чемпіонів.