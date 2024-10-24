Визначилася оцінка Трубіна за матч Ліги чемпіонів проти Феєнорда

Воротар Бенфіки та збірної України Анатоій Трубін став найгіршим гравцем у матчі 3 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Бенфікою та Феєнордом (1:3).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець провів на полі усі 90 хвилин та зробив 3 сейви, 2 з них відбулися з меж штрафного майданчика. Також українець виконав 3 дальніх передачі, з яких лише одна виявилася точною.

Оцінка Трубіна склала 6,3, такий же бал має Ренату Санчеш, який вийшов на заміну на 72-й хвилині та заробив жовту картку.

Найкращим у матчі став півзахисник нідерландської команди Антоні Міламбо, який оформив дубль на свій рахунок, перформанс гравця оцінили в 8,7.

Зазначимо, що окрім цього матчу 23 жовтня відбулося ще 8 поєдинків Ліги чемпіонів. Зокрема Барселона розгромила Баварію вдома.