Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Визначилася оцінка Трубіна за матч Ліги чемпіонів проти Феєнорда

Станіслав Лисак — 24 жовтня, 00:47
Визначилася оцінка Трубіна за матч Ліги чемпіонів проти Феєнорда
Getty Images

Воротар Бенфіки та збірної України Анатоій Трубін став найгіршим гравцем у матчі 3 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Бенфікою та Феєнордом (1:3).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець провів на полі усі 90 хвилин та зробив 3 сейви, 2 з них відбулися з меж штрафного майданчика. Також українець виконав 3 дальніх передачі, з яких лише одна виявилася точною.

Оцінка Трубіна склала 6,3, такий же бал має Ренату Санчеш, який вийшов на заміну на 72-й хвилині та заробив жовту картку.

Найкращим у матчі став півзахисник нідерландської команди Антоні Міламбо, який оформив дубль на свій рахунок, перформанс гравця оцінили в 8,7.

Зазначимо, що окрім цього матчу 23 жовтня відбулося ще 8 поєдинків Ліги чемпіонів. Зокрема Барселона розгромила Баварію вдома.

Бенфіка Ліга чемпіонів Анатолій Трубін Феєнорд

Ліга чемпіонів

Голанд наздогнав легендарного форварда Челсі за кількістю голів у Лізі чемпіонів
ХІТ Київ розташувався на останній сходинці групового етапу ЛЧ після 1 туру
Конопля: Здавалося, наче у Арсенала на одного гравця більше на полі
Різник: Могли зіграти внічию з Арсеналом
Мадрид і Баку претендують на проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2027 році

Останні новини