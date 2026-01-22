Трубін та Судаков не допомогли: огляд матчу Ліги чемпіонів Ювентус – Бенфіка
Getty Images
Туринський Ювентус упевнено переграв лісабонську Бенфіку в межах 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Зустріч, в якій Георгій Судаков та Анатолій Трубін були визнані одними з найкращих у складі "орлів", завершилася з рахунком 2:0 на користь "б'янконері".
Огляд матчу
Ліга чемпіонів УЄФА-2025/26
Етап ліги, 7 тур, 21 січня
Ювентус – Бенфіка 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 55 Тюрам, 2:0 – 64 Маккенні
Нереалізований пенальті: 81 – Павлідіс
Раніше повідомлялось, що український голкіпер Бенфіки увійшов до десятки найдорожчих воротарів світу.