Трубін – у старті Бенфіки на матч з Барселоною у Лізі чемпіонів

Український воротар Анатолій Трубін у стартовому складі розпочне матч з Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Голкіпер повертається в основу "орлів", після того, як пропустив дві поспіль гри проти Боавішти та Браги. Тоді його заміняв Самуел Соареш.

У поточному сезоні в активі Трубіна 35 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль".

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на МЕGOGO.

Раніше тренер Бенфіки прокоментував тимчасову відсутність Трубіна в останніх матчах команди.