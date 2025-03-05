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Трубін – у старті Бенфіки на матч з Барселоною у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 5 березня 2025, 21:05
Трубін – у старті Бенфіки на матч з Барселоною у Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін
ФК Бенфіка

Український воротар Анатолій Трубін у стартовому складі розпочне матч з Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Голкіпер повертається в основу "орлів", після того, як пропустив дві поспіль гри проти Боавішти та Браги. Тоді його заміняв Самуел Соареш.

У поточному сезоні в активі Трубіна 35 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль".

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на МЕGOGO.

Раніше тренер Бенфіки прокоментував тимчасову відсутність Трубіна в останніх матчах команди.

Барселона Бенфіка Анатолій Трубін Ліга чемпіонів-2024/25

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