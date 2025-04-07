Компані: Ми не можемо замінити Мусіалу кимось подібним

Головний тренер Баварії Венсан Компані розповів про те, як його команда планує вирішувати проблему відсутності Джамала Мусіали в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера.

38-річного бельгійського фахівця цитує Bayern & Germany.

"Як замінити Мусіалу завтра? Я не хочу розкривати занадто багато інформації. Ми вже грали без Джамала — можемо знайти рішення, включно з творчими, які є у нашому розпорядженні. Ми не можемо замінити Джамала кимось подібним, тому ми повинні розв'язати цю проблему колективно", – заявив тренер.

Нагадаємо, Мусіала вибув до кінця сезону через травму підколінного сухожилля.

Перший матч між Баварією та Інтером відбудеться в Мюнхені у вівторок, 8 квітня. Початок – о 22:00 за київським часом.