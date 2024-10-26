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УЄФА дискваліфікував суддів, які мали обслуговувати матч Динамо – Рейнджерс

Олег Дідух — 26 жовтня, 16:23
УЄФА дискваліфікував суддів, які мали обслуговувати матч Динамо – Рейнджерс
УЄФА

УЄФА дискваліфікував до 30 червня 2025 року двох польських суддів – Бартоша Франковського та Томаша Мусяла.

Про це повідомляє The Athletic.

6 серпня поточного року вони мали обслуговувати матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо Київ та Рейнджерс. Проте напередодні поєдинку вони потрапили у скандал.

О 1:43 ночі їх затримала поліція за те, що вони у нетверезому стані викрали дорожній знак. У крові одного з суддів було виявлено 1,7 проміле алкоголю, у іншого – 1,8 проміле. Тоді УЄФА відсторонив Франковського та Мусяла від роботи на матчі, а Польський футбольний союз оштрафував та усунув від суддівської роботи.

25 жовтня УЄФА прийняв рішення дискваліфікувати їх до 30 червня 2025 року за порушення основних правил поведінки та знеславлення футболу.

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