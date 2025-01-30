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Історія триває: Судаков подякував фанатам за підтримку Шахтаря у Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 30 січня 2025, 23:23
Історія триває: Судаков подякував фанатам за підтримку Шахтаря у Лізі чемпіонів
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков подякував вболівальникам за підтримку команди у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Про це гравець написав у себе в Instagram.

"Кожна подорож закінчується, але спогади залишаються. Наш шлях у Лізі чемпіонів мав злети й падіння, але ми боролися разом на кожному кроці!

Нашим неймовірним вболівальникам – ваша непохитна підтримка означала все, незалежно від відстані. Це не кінець, а лише наступний розділ. Історія триває", – йдеться у пості.

Нагадаємо, в останньому турі ЛЧ Шахтар на виїзді поступився дортмундській Боруссії та завершив свої виступи у найпрестижнішому турнірі.

Голкіпер донецького клубу Дмитро Різник потрапив у символічну збірну заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів за версією WhoScored.

Георгій Судаков Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Георгій Судаков

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