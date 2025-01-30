Історія триває: Судаков подякував фанатам за підтримку Шахтаря у Лізі чемпіонів

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков подякував вболівальникам за підтримку команди у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Про це гравець написав у себе в Instagram.

"Кожна подорож закінчується, але спогади залишаються. Наш шлях у Лізі чемпіонів мав злети й падіння, але ми боролися разом на кожному кроці!

Нашим неймовірним вболівальникам – ваша непохитна підтримка означала все, незалежно від відстані. Це не кінець, а лише наступний розділ. Історія триває", – йдеться у пості.