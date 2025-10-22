Сімеоне – про поразку від Арсенала: Це найкраща команда з усіх, з ким Атлетико грав від початку сезону

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне висловився про нищівну поразку від Арсенала в матчі третього туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Зараз йде процес вдосконалення. Спочатку ми грали доволі непогано, але десь після 60-ї хвилини Арсенал був краще та заслужив на перемогу.

На мою думку, вони найкраща команда з усіх, із ким ми грали від початку сезону. В усіх аспектах гри вони були чудовим. Тепер нам треба зосередитись на тренуваннях й тому, щоб виконувати їх правильно", – розповів Сімеоне.

Після трьох турів Атлетико посідає 18 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши лише три очки.

Наступну свою гру "матрацники" проведуть в Ла Лізі – суперником стане Бетіс, а сам матч заплановано на 27 жовтня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер Арсенала Мікель Артета.