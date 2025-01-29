Перемога над Боруссією та диво: що потрібно Шахтарю, щоб вийти в плейоф Ліги чемпіонів

Вже невдовзі донецький Шахтар зіграє вирішальний матч основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Суперником буде німецька Боруссія Дортмунд.

На папері "гірники" досі зберігають шанси на вихід у плейоф турніру, хоч надія і примарна. Для цього потрібно, щоб співпало одразу декілька факторів.

Перший і головний – перемога над Борусією.

Будь-який інший результат поставить хрест на шансах донецького клубу вийти в додатковий етап. А далі вже важче. Для кращого розуміння уявимо, що Шахтар переміг Боруссію мінімально 1:0.

Тоді потрібно, щоб виконалися три з цих шести умов:

Бенфіка програє Ювентусу у 8+ м'ячів; ПСЖ програє Штутгарту у 8+ м'ячів; Спортінг програє Болоньї в 7+ м'ячів; Штутгарт програє ПСЖ у 5+ м'ячів; Манчестер Сіті втратить бали в матчі з Брюгге; Динамо Загреб втратить бали в матчі з Міланом.

*різниця голів у цих умовах обернено пропорційна до різниці в матчі Шахтаря. Тобто, якщо Шахтар виграє у 3 голи (на два більше ніж у прикладі), то різниця в умовах зменшується на 2.

Варто розуміти, що лише виконання щонайменше трьох умов гарантує Шахтарю місце в додатковому етапі Ліги чемпіонів. Це обов'язково.

Прогноз букмекерів

Отже, гадаю всім зрозуміло, що шанси підопічних Маріно Пушича вийти у плейоф – примарні. Букмекери вважають так само. На "гірників" найвищий коефіцієнт серед УСІХ клубів, які досі претендують на місце у топ-24.

Вітчизняні букмекери приймають на це ставки з коефіцієнтом 125,00 (!). У того ж Штутгарта – 1,55. А найвищий кеф серед конкурентів Шахтаря у Динамо Загреб – 9,00.

Тому так, Шахтарю допоможе лише перемога над Боруссією та диво...