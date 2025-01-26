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Букмекери оцінили шанси Шахтаря вийти в плейоф Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 26 січня 2025, 11:34
Букмекери оцінили шанси Шахтаря вийти в плейоф Ліги чемпіонів
ФК Шахтар

Вже наступного тижня донецький Шахтар зіграє в останньому 8 турі Ліги чемпіонів. Суперником буде кризова Боруссія Дортмунд.

Поєдинок відбудеться 29 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 7 очок.

Для виходу в наступний етап ЛЧ команді потрібно увійти у топ 24. Для цього необхідно перемагати Боруссію та мати кращу різницю запитих і пропущених, ніж у суперника.

Наразі останнє рятівне місце посідає Штутгарт (зіграє проти ПСЖ), в якого 10 очок та -1 різниці. У "гірників" ситуація значно гірша, команда пропустила на 6 голів більше, ніж забила.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, шанс на вихід Шахтаря в додаткови етап – мінімальний. Фавбет дає на це коефіцієнт 125,00. У того ж Штутгарта – 1,55.

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