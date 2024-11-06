Шахтар зіграє з Янг Бойз, Арсенал Зінченка – з Інтером у 4 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 6 листопада, відбудуться 9 матчів 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Донецький Шахтар зустрічатиметься зі швейцарським Янг Бойзом на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені.
Також поєдинки проведуть команди, за які виступають українські футболісти. Зокрема Арсенал з Олександром Зінченком завітає в гості до міланського Інтера. Також Бенфіка Анатолія Трубіна зустрінеться з Баварією в Мюнхені.
Розклад матчів Ліги чемпіонів на 6 листопада
19:45 Брюгге – Астон Вілла
19:45 Шахтар Донецьк – Янг Бойз
22:00 Баварія – Бенфіка
22:00 Інтер – Арсенал
22:00 ПСЖ – Атлетико Мадрид
22:00 Спарта Прага – Брест
22:00 Феєнорд – РБ Зальцбург
22:00 Црвена Звезда – Барселона
22:00 Штутгарт – Аталанта
Напередодні мадридський Реал з Андрієм Луніним у складі вдома зазнав поразки від Мілана.