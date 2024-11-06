Шахтар зіграє з Янг Бойз, Арсенал Зінченка – з Інтером у 4 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 6 листопада, відбудуться 9 матчів 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Донецький Шахтар зустрічатиметься зі швейцарським Янг Бойзом на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені.

Також поєдинки проведуть команди, за які виступають українські футболісти. Зокрема Арсенал з Олександром Зінченком завітає в гості до міланського Інтера. Також Бенфіка Анатолія Трубіна зустрінеться з Баварією в Мюнхені.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 6 листопада

19:45 Брюгге – Астон Вілла

19:45 Шахтар Донецьк – Янг Бойз

22:00 Баварія – Бенфіка

22:00 Інтер – Арсенал

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22:00 ПСЖ – Атлетико Мадрид

22:00 Спарта Прага – Брест

22:00 Феєнорд – РБ Зальцбург

22:00 Црвена Звезда – Барселона

22:00 Штутгарт – Аталанта

Напередодні мадридський Реал з Андрієм Луніним у складі вдома зазнав поразки від Мілана.