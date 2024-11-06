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Шахтар зіграє з Янг Бойз, Арсенал Зінченка – з Інтером у 4 турі Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 6 листопада 2024, 07:11
Шахтар зіграє з Янг Бойз, Арсенал Зінченка – з Інтером у 4 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 6 листопада, відбудуться 9 матчів 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Донецький Шахтар зустрічатиметься зі швейцарським Янг Бойзом на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені.

Також поєдинки проведуть команди, за які виступають українські футболісти. Зокрема Арсенал з Олександром Зінченком завітає в гості до міланського Інтера. Також Бенфіка Анатолія Трубіна зустрінеться з Баварією в Мюнхені.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 6 листопада

19:45 Брюгге – Астон Вілла

19:45 Шахтар Донецьк – Янг Бойз

22:00 Баварія – Бенфіка

22:00 Інтер – Арсенал

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22:00 ПСЖ – Атлетико Мадрид

22:00 Спарта Прага – Брест

22:00 Феєнорд – РБ Зальцбург

22:00 Црвена Звезда – Барселона

22:00 Штутгарт – Аталанта

Напередодні мадридський Реал з Андрієм Луніним у складі вдома зазнав поразки від Мілана.

Арсенал (Лондон) Астон Вілла Аталанта Баварія Барселона Бенфіка Брест Брюгге Інтер Ліга чемпіонів ПСЖ РБ Зальцбург Спарта Феєнорд Црвена Звезда Шахтар Штутгарт Янг Бойз Атлетико Мадрид

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