Півфінал Ліги чемпіонів Барселона – Інтер під загрозою скасування

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером, який має відбутися 30 квітня в Іспанії, знаходиться під загрозою зриву.

Про це повідомляє Semana.

Причиною скасування матчу може стати блекаут, який сьогодні охопив Іспанію, Португалію та частину Франції. У зв’язку з цим уже був скасований ігровий день на престижному тенісному турнірі в Мадриді та матч іспанської Сегунди Альмерія – Расінг Ферроль.

Також через перебої в електропостачанні президент Барселони Жоан Лапорта не зміг прибути на фінал Юнацької ліги УЄФА проти Трабзонспора.

У зв’язку з блекаутом МВС Іспанії може оголосити надзвичайний стан у тих регіонах країни, які звернуться з відповідним запитом. Якщо серед цих регіонів виявиться Каталонії – матч можуть скасувати та перенести на іншу дату.