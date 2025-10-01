Осімхен став першим нігерійцем, який забив 10 м'ячів у Лізі чемпіонів
Нападник Галатасарая Віктор Осімхен став першим нігерійським футболістом, який забив 10 м'ячів у межах Ліги чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба турніру.
Ювілейним для форварда став гол у ворота Ліверпуля в другому турі основного етапу, який приніс "левам" мінімальну перемогу 1:0.
Найближчими переслідувачами Осімхена у списку бомбардирів-нігерійців є Джуліус Агахова, який грав за Шахтар та Якубу Аєгбені. Зазначимо, що на рахунку Обафемі Мартінса теж 10 м'ячів у Лізі чемпіонів, але деякі з них були забито у кваліфікації, а голи Осімхена – усі починаючи з групового етапу.
Сім м'ячів Віктор забив за Наполі, два за Лілль і один у складі Галатасарая.
Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів про травму Аліссона, яку він отримав у поєдинку з Галатасараєм.