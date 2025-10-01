Осімхен став першим нігерійцем, який забив 10 м'ячів у Лізі чемпіонів

Нападник Галатасарая Віктор Осімхен став першим нігерійським футболістом, який забив 10 м'ячів у межах Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Ювілейним для форварда став гол у ворота Ліверпуля в другому турі основного етапу, який приніс "левам" мінімальну перемогу 1:0.

First Nigerian player to score 10 goals in the Champions League 🇳🇬#UCL pic.twitter.com/EgzNi7dHuA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2025

Найближчими переслідувачами Осімхена у списку бомбардирів-нігерійців є Джуліус Агахова, який грав за Шахтар та Якубу Аєгбені. Зазначимо, що на рахунку Обафемі Мартінса теж 10 м'ячів у Лізі чемпіонів, але деякі з них були забито у кваліфікації, а голи Осімхена – усі починаючи з групового етапу.

Сім м'ячів Віктор забив за Наполі, два за Лілль і один у складі Галатасарая.

Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів про травму Аліссона, яку він отримав у поєдинку з Галатасараєм.