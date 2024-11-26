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Олійник: За виключенням Аталанти, Шахтар кожному із суперників в ЛЧ давав бій

Микола Дендак — 26 листопада 2024, 17:15
Олійник: За виключенням Аталанти, Шахтар кожному із суперників в ЛЧ давав бій
ФК Шахтар

Півзахисник ЛНЗ Денис Олійник вважає, що донецький Шахтар у Лізі чемпіонів показує гідну гру і може зачепитися за перемогу в матчі проти ПСВ.

Його слова передає Український футбол.

"Очки можна взяти з будь-якою командою. Гра з Арсеналом показала, що за іншого збігу обставин можна було привезти нічию. Я впевнений, що тренери Шахтаря вимагатимуть від футболістів налаштовуватись максимально.
За виключенням Аталанти, Шахтар кожному із суперників по Лізі чемпіонів давав бій. Шанси будуть з ПСВ, Брестом, Баварією і Дортмундом. Треба вірити, віддавати всі сили і сподіватися на вдачу", – сказав Олійник.

Зустріч Шахтаря проти ПСВ відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після чотирьох ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 28 позиції турнірної таблиці. ПСВ має на одне очко більше за донеччан та розташувався на 24 сходинці.

ЛНЗ Черкаси ПСВ Денис Олійник Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

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