Олійник: За виключенням Аталанти, Шахтар кожному із суперників в ЛЧ давав бій

Півзахисник ЛНЗ Денис Олійник вважає, що донецький Шахтар у Лізі чемпіонів показує гідну гру і може зачепитися за перемогу в матчі проти ПСВ.

Його слова передає Український футбол.

" Очки можна взяти з будь-якою командою. Гра з Арсеналом показала, що за іншого збігу обставин можна було привезти нічию. Я впевнений, що тренери Шахтаря вимагатимуть від футболістів налаштовуватись максимально.

За виключенням Аталанти, Шахтар кожному із суперників по Лізі чемпіонів давав бій. Шанси будуть з ПСВ, Брестом, Баварією і Дортмундом. Треба вірити, віддавати всі сили і сподіватися на вдачу", – сказав Олійник.

Зустріч Шахтаря проти ПСВ відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після чотирьох ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 28 позиції турнірної таблиці. ПСВ має на одне очко більше за донеччан та розташувався на 24 сходинці.