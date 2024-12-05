Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Навіть диво не допоможе: Маркевич прогнозує Шахтарю поразку від Баварії в ЛЧ

Микола Дендак — 5 грудня 2024, 17:46
Навіть диво не допоможе: Маркевич прогнозує Шахтарю поразку від Баварії в ЛЧ
Мирон Маркевич
ФК Карпати

Відомий український тренер Мирон Маркевич не бачить шансів у Шахтаря навіть на нічию в матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Баварії.

Його слова передає Український футбол.

"Шансів у Шахтаря я не бачу ніяких, навіть диво не допоможе. Поразка від ПСВ сильно прибила команду. Це було видно у матчі з Рухом. Тому я не вірю у позитивний результат у Лізі чемпіонів, тим паче з Баварією. Позитивним результатом буде, якщо вдасться уникнути розгрому", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у вівторок, 10 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Наразі у "гірників" 4 очки в турнірній таблиці ЛЧ. У попередньому турі команда прикро поступилася ПСВ, пропустивши 3 голи за останні 10 хвилин гри.

Баварія Мирон Маркевич Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Мирон Маркевич

Не вистачає стабільності: Маркевич – про лідера збірної України
Маркевич: Проти Албанії Україна провела найкращу гру за всю Лігу націй
Він для нас уже ніхто: Маркевич – про рішення СAS задовольнити позов Тимощука
Дуже багато попив нам крові: Маркевич пригадав, як працював з Зозулею
Маркевич спрогнозував результат матчу України з Грузією

Останні новини