Навіть диво не допоможе: Маркевич прогнозує Шахтарю поразку від Баварії в ЛЧ

Відомий український тренер Мирон Маркевич не бачить шансів у Шахтаря навіть на нічию в матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Баварії.

Його слова передає Український футбол.

"Шансів у Шахтаря я не бачу ніяких, навіть диво не допоможе. Поразка від ПСВ сильно прибила команду. Це було видно у матчі з Рухом. Тому я не вірю у позитивний результат у Лізі чемпіонів, тим паче з Баварією. Позитивним результатом буде, якщо вдасться уникнути розгрому", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у вівторок, 10 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Наразі у "гірників" 4 очки в турнірній таблиці ЛЧ. У попередньому турі команда прикро поступилася ПСВ, пропустивши 3 голи за останні 10 хвилин гри.