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Баварія – Арсенал: де та коли дивитись центральний матч ігрового дня Ліги чемпіонів

Денис Іваненко — 21 жовтня 2026, 07:09
Баварія – Арсенал: де та коли дивитись центральний матч ігрового дня Ліги чемпіонів
Баварія – Арсенал: де дивитись онлайн
Getty Images

У середу, 21 жовтня, відбудеться поєдинок третього туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому Баварія вдома прийматиме Арсенал.

Команди визначатимуть сильнішого в Мюнхені на "Альянц Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Зазначимо, що в перших двох турах лондонці здолали Наполі (1:0) та Лілль (3:0). Німці розгромили Буде/Глімт (5:0) і зіграли внічию з Вікінгом (3:3).

Нагадаємо, що востаннє команди протистояли одна одній у листопаді 2025 року. Тоді підопічні Мікеля Артети здобули перемогу з рахунком 3:1.

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