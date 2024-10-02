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Жирона Циганкова повторила рекорд Ліги чемпіонів за автоголами

Руслан Травкін — 2 жовтня, 23:15
Жирона Циганкова повторила рекорд Ліги чемпіонів за автоголами
x.com/GironaFC

Гравці Жирони повторили рекорд Ліги чемпіонів за автоголами.

Про це повідомляє аналітичний портал OptaJoe у соцмережі "Х" (Twitter).

За 2 матчі футболісти "біло-червоних" тричі відправляли м'яч у сітку власних воріт. Стільки ж автоголів було на рахунку Фенербахче у сезоні 2007/2008.

Нагадаємо, у матчі 2 туру іспанський клуб вдома поступився Феєнорду (2:3), а у першому турі на останніх хвилинах втратив нічию у грі з ПСЖ (0:1).

Зазначимо, що у першому таймі зустрічі з нідерландським клубом травму отримав Віктор Циганков.

Жирона Рекорд Фенербахче Віктор Циганков Ліга чемпіонів-2024/25

Жирона

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