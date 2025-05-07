Щенсний: Молоды гравці Барселони ще багато разів виграють Лігу чемпіонів

Голкіпер Барселони Войцех Щенсний, коментуючи виліт команди з Ліги чемпіонів від Інтера, заявив, що для більшості гравців команди це був далеко не останній шанс виграти трофей.

Польського воротаря цитує Barca Universal.

"Я пишаюся цими молодими гравцями, для більшості з яких це лише початок футбольної кар'єри. Сьогодні вони програли, і сьогодні буде трохи сумно, але я вірю, що кожен з них довів, що ще багато разів у своєму житті виграє цей трофей. І світ не закінчується на цьому", – заявив поляк.

Нагадаємо, вчора, 6 травня, Барселона в овертаймі програла Інтеру 3:4 у другому матчі півфіналу Ліги чемпіонів після нічиєї 3:3 вдома.

Щенсний у поточному сезоні Ліги чемпіонів провів 8 матчів, у яких пропустив 17 голів і двічі відстояв "на нуль".