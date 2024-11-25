Флік розповів про стан здоров'я Ямала напередодні матчу Ліги чемпіонів із Брестом

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що молодий лідер команди не встиг відновитися до гри Ліги чемпіонів проти Бреста.

Його слова наводить сайт YagooSports.

"Він пропустить матч проти Бреста, оскільки ми будемо обережні, але сподіваємося, що Ламін повернеться в суботу. Можливо, на лаву запасних. У будь-якому випадку, ми не поспішаємо", – сказав Флік.

Ламін Ямал пропустив минулу гру іспанської Ла Ліги проти Сельти (2:2), а також матчі збірної Іспанії в Лізі націй через забій, який він отримав ще у матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (5:2).

У 17-річного гравця діагностували синдесмоз правого гомілковостопного суглоба 1-го ступеня.

Матч Барселона – Брест відбудеться у вівторок, 26 листопада. Старт – 22:00 за київським часом.