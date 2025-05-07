Флік – про поразку від Інтера: Зараз усі розчаровані

Головний тренер каталонської Барселони Хансі Флік поділився емоціями після програного матчу-відповіді проти Інтера в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я знаю, що зараз усі розчаровані. Ми вклали у цей матч багато сил, але особисто я пишаюсь командою. Ми повернемось ще сильнішими, щоб наступного сезону поборотись за перемогу.



Нападники Інтера дуже досвідчені, а у нас молода команда. Наше завдання – робити її ще кращою, прогресувати.



У першому таймі ми грали набагато гірше, ніж у другому. Це дуже важка поразка, але нам треба її прийняти. На мою думку, гравці заслуговували на фінал. Коли вони подивляться на себе у дзеркало, то можуть пишатись собою", – розповів Флік.