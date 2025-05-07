Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Флік – про поразку від Інтера: Зараз усі розчаровані

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 08:05
Флік – про поразку від Інтера: Зараз усі розчаровані
Хансі Флік
УЄФА

Головний тренер каталонської Барселони Хансі Флік поділився емоціями після програного матчу-відповіді проти Інтера в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я знаю, що зараз усі розчаровані. Ми вклали у цей матч багато сил, але особисто я пишаюсь командою. Ми повернемось ще сильнішими, щоб наступного сезону поборотись за перемогу.

Нападники Інтера дуже досвідчені, а у нас молода команда. Наше завдання – робити її ще кращою, прогресувати.

У першому таймі ми грали набагато гірше, ніж у другому. Це дуже важка поразка, але нам треба її прийняти. На мою думку, гравці заслуговували на фінал. Коли вони подивляться на себе у дзеркало, то можуть пишатись собою", – розповів Флік.

Сьогодні визначиться другий фіналіст розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 – Арсенал в гостях гратиме з ПСЖ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки поєдинку 1/2 фіналу підбив тренер Інтера Сімоне Індзагі.

Барселона Інтер Ханс-Дітер Флік

Барселона

Хлопці заслужили на цей фінал, – Індзагі оцінив перемогу Інтера над Барселоною
Інтер – Барселона: відео голів та огляд матчу
Визначився найкращий гравець матчу Інтер – Барселона у півфіналі ЛЧ
Визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів сезону-2024/25
17-річний Ямал отримав найвищу оцінку в матчі-відповіді Інтер – Барселона

Останні новини