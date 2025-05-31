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Фабрегас спрогнозував переможця Ліги чемпіонів-2025

Олександр Булава — 31 травня 2025, 21:17
Фабрегас спрогнозував переможця Ліги чемпіонів-2025
Сеск Фабрегас
Getty Images

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас вважає, що міланський Інтер обіграє французький ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це тренер розповів у коментарі DAZN.

"Це дві команди з дуже різними стилями гри. Інтер вже кілька років грає майже тим самим складом, вони мають досвід і сильну фізичну присутність на полі. Це також їхній другий фінал Ліги чемпіонів за останні три роки. Тож якщо мені доведеться обирати, я скажу, що Інтер переможе.

Втім, ПСЖ має збалансовану команду, яка провела фантастичну другу половину сезону.

Я прогнозую перемогу Інтера з рахунком 2:1", – розповів Фабрегас.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2024/25 між ПСЖ та Інтером, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.

Інтер ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25

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