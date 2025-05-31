Фабрегас спрогнозував переможця Ліги чемпіонів-2025

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас вважає, що міланський Інтер обіграє французький ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це тренер розповів у коментарі DAZN.

"Це дві команди з дуже різними стилями гри. Інтер вже кілька років грає майже тим самим складом, вони мають досвід і сильну фізичну присутність на полі. Це також їхній другий фінал Ліги чемпіонів за останні три роки. Тож якщо мені доведеться обирати, я скажу, що Інтер переможе. Втім, ПСЖ має збалансовану команду, яка провела фантастичну другу половину сезону. Я прогнозую перемогу Інтера з рахунком 2:1", – розповів Фабрегас.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2024/25 між ПСЖ та Інтером, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.