У мене є досвід камбеків, – Емері оцінив шанси Астон Вілли проти ПСЖ

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився напередодні матчу-відповіді проти ПСЖ в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та оцінив шанси команди на камбек.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"У мене є досвід камбеків – як позитивний, так і негативний. Зараз це дещо інше – ми хочемо писати нову історію Астон Вілли. Минулого року це була Ліга конференцій, зараз це Ліга чемпіонів.



Попри великий досвід ПСЖ, ми маємо щільний зв'язок із нашими вболівальниками, який додасть нам сил. Якщо ми зіграємо індивідуально дуже грамотно, то це може спрацювати.