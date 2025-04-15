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У мене є досвід камбеків, – Емері оцінив шанси Астон Вілли проти ПСЖ

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 08:29
У мене є досвід камбеків, – Емері оцінив шанси Астон Вілли проти ПСЖ
Унаї Емері
Getty Images

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився напередодні матчу-відповіді проти ПСЖ в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та оцінив шанси команди на камбек.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"У мене є досвід камбеків – як позитивний, так і негативний. Зараз це дещо інше – ми хочемо писати нову історію Астон Вілли. Минулого року це була Ліга конференцій, зараз це Ліга чемпіонів.

Попри великий досвід ПСЖ, ми маємо щільний зв'язок із нашими вболівальниками, який додасть нам сил. Якщо ми зіграємо індивідуально дуже грамотно, то це може спрацювати.

Нагадаємо, перший двобій команд завершився перемогою ПСЖ з рахунком 3:1. Матч-відповідь буде зіграно сьогодні, 15 квітня о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі з лондонським Арсеналом або мадридським Реалом. У першій грі "каноніри" здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Астон Вілла ПСЖ Унаї Емері Ліга чемпіонів-2024/25

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