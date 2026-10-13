Двоє важливих гравців Арсенала пропустять матч з Ліллем в Лізі чемпіонів

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета назвав футболістів, які не зможуть зіграти проти Лілля в матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Інформацією про травмованих гравців фахівець поділився з клубною пресслужбою.

Так, попри присутність на лаві для запасних у грі проти Лідса в АПЛ, проти французького клубу на поле точно не з'являться захисник П'єро Інкап'є та Мартін Субіменді.

"Ці два гравці точно пропустять поєдинок у Франції. Ми зробимо їм ще одне обстеження і матимемо більше інформації", – розповів Артета.

Зауважимо, що Ікап'є у перможній грі з "павичами" вийшов на заміну на 80-й хвилині, але після матчу з'явилась інформація про можливе ушкодження.

Окрім того, проти Лілля не зіграє і основний захисник Арсенала Вільям Саліба, який продовжує відновлюватись від травми спини.

"Він вже понад тиждень тренується на траві. Ми контролюємо його навантаження і, можливо, за декілька тижнів він повернеться до загальної групи", – резюмував іспанський тренер.

П'єро Інкап'є цього сезону зіграв п'ять матчів у складі лондонців у всіх тунірах, а на рахунку Субіменді вісім появ на полі та одна результативна передача.

Нагадаємо, матч Арсенал – Лілль у межах другого туру основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 13 жовтня о 22:00 за київським часом.

Раніше "каноніри" оголосили про підписання нового контракту з Мікелем Артетою.