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Став відомий склад Динамо на матч кваліфікації ЛЧ проти Рейнджерса

Микола Дендак — 13 серпня, 20:31
Став відомий склад Динамо на матч кваліфікації ЛЧ проти Рейнджерса

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився зі стартовим складом на матч-відповідь 3 туру кваліфікації Ліги чемпіонів проти Рейнджерса з Шотландії.

Про це повідомляє УЄФА.

Стартові склади

Динамо: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Проппер, Девіс, Їлмаз, Діоманде, Беррон, Маккосленд, Лоренс, Жефте, Дессер.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться в Шотландії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, перша гра між командами завершилася внічию. Кияни втратили перемогу на останніх секундах, пропустивши м'яч. Після цього "біло-сині" здобули перемогу над Вересом у матчі УПЛ.

Динамо Київ Рейнджерс Ліга чемпіонів-2024/25

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