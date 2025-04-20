Каталонська Барселона розгромила Челсі в першому матчі 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.

Зустріч завершилась з рахунком 4:1 на користь "блаугранас".

Поєдинок розпочався з нереалізованого пенальті володарки Золотого м'яча Путельяс, але ще у першому таймі каталонки вийшли уперед завдяки точному удару Пайор.

Сенді Балтімор в середині другої половини зустрічі скоротила рахунок та подарувала надії "синім" на камбек, які згодом розбили Паредес та Піна.

Жіноча Ліга чемпіонів-2024/25

1/2 фіналу, 20 квітня

1 матч

Барселона – Челсі 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Пайор, 35, 2:0 – Піна, 70, 2:1 – Балтімор, 74, 3:1 – Паредес, 82, 4:1 – Піна, 90

Зазначимо, що в іншому півфіналі лондонський Арсенал мінімально поступився Ліону 1:2.

Матч-відповідь між Барселоною та Челсі заплановано на 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Напередодні чоловіча Барселона пройшла дортмундську Боруссію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.