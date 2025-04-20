Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Барселона розгромила Челсі в першому матчі 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 20 квітня 2025, 21:07
Барселона розгромила Челсі в першому матчі 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів
ФК Барселона

Каталонська Барселона розгромила Челсі в першому матчі 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.

Зустріч завершилась з рахунком 4:1 на користь "блаугранас".

Поєдинок розпочався з нереалізованого пенальті володарки Золотого м'яча Путельяс, але ще у першому таймі каталонки вийшли уперед завдяки точному удару Пайор.

Сенді Балтімор в середині другої половини зустрічі скоротила рахунок та подарувала надії "синім" на камбек, які згодом розбили Паредес та Піна.

Жіноча Ліга чемпіонів-2024/25
1/2 фіналу, 20 квітня
1 матч

Барселона – Челсі 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Пайор, 35, 2:0 – Піна, 70, 2:1 – Балтімор, 74, 3:1 – Паредес, 82, 4:1 – Піна, 90

Зазначимо, що в іншому півфіналі лондонський Арсенал мінімально поступився Ліону 1:2.

Матч-відповідь між Барселоною та Челсі заплановано на 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Напередодні чоловіча Барселона пройшла дортмундську Боруссію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Барселона Челсі Жіноча Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів-2024/25

Барселона

Названо терміни відновлення Левандовського
Помічник Фліка на радощах розбив айпад після переможного голу Барселони у матчі з Сельтою
Барселона з камбеком переграла Сельту, Атлетико сенсаційно поступився Лас-Пальмасу в 32 турі Ла Ліги
Барселона з дублем Рафіньї здолала Сельту: огляд матчу Ла Ліги
Левандовський ризикує пропустити фінал Кубку Іспанії проти Реала

Останні новини