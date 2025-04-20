Барселона розгромила Челсі в першому матчі 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів
Каталонська Барселона розгромила Челсі в першому матчі 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.
Зустріч завершилась з рахунком 4:1 на користь "блаугранас".
Поєдинок розпочався з нереалізованого пенальті володарки Золотого м'яча Путельяс, але ще у першому таймі каталонки вийшли уперед завдяки точному удару Пайор.
Сенді Балтімор в середині другої половини зустрічі скоротила рахунок та подарувала надії "синім" на камбек, які згодом розбили Паредес та Піна.
Жіноча Ліга чемпіонів-2024/25
1/2 фіналу, 20 квітня
1 матч
Барселона – Челсі 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Пайор, 35, 2:0 – Піна, 70, 2:1 – Балтімор, 74, 3:1 – Паредес, 82, 4:1 – Піна, 90
Зазначимо, що в іншому півфіналі лондонський Арсенал мінімально поступився Ліону 1:2.
Матч-відповідь між Барселоною та Челсі заплановано на 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
Напередодні чоловіча Барселона пройшла дортмундську Боруссію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.